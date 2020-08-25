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Судьба Белоруссии. Главное

Лавров обсудил с замгоссекретаря США Белоруссию и инцидент с Навальным 

News.ru и ещё 20 35 минут назад
Лавров обсудил с Биганом Белоруссию и Навального
Фото: News.ru
Первый замгоссекретаря США Стивен Биган встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Пресс-секретарь посольства Соединённых Штатов в РФ Ребекка Росс сообщила, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии.

В ходе переговоров Биган осудил применение насилия против белорусского народа и выразил поддержку суверенитета Белоруссии и права народа на самоопределение, — отметила Росс.

По её словам, также замгоссекретаря выразил глубокую озабоченность состоянием Алексея Навального.
Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказал, что первого замгоссекретаря США, прибывшего в Москву для переговоров с Сергеем Лавровым, угостили русскими блюдами. В меню были щи с лесными грибами.
Американский дипломат прилетел в российскую столицу для обсуждения ситуации в Белоруссии, где с 9 августа 2020 года не утихают протесты после выборов главы государства, на которых в шестой раз победил нынешний глава республики Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская — 10,1%. Митингующие считают, что результаты сфальсифицированы.
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Комментарии
Политика , США , Светлана Тихановская , Алексей Навальный , Мария Захарова , Сергей Лавров , Стивен Биган , Александр Лукашенко , МИД
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