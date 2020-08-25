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Кремлю неизвестно о том, велась ли слежка за Навальным 

ТАСС и ещё 6 38 минут назад
Песков прокомментировал «слежку за Навальным»
Фото: РИА Новости
Кремлю неизвестно о том, велась ли со стороны спецслужб слежка за блогером Алексеем Навальным, который сейчас проходит лечение в клинике в Германии после госпитализации в Омске. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Насчет слежки я ничего не могу сказать, не располагаю такой информацией, не знаю, кто за ним ходит, по каким причинам", — сказал Песков.

Комментируя указания журналистов на соответствующие публикации в некоторых СМИ со ссылкой на источники, представитель Кремля призвал "мудро относиться к заявлениям источников и ориентироваться на официальную информацию".
Пресс-секретарь также отметил, что глава государства не может иметь отношение к подобным действиям. "Президент не занимается слежкой, оперативно-розыскными мероприятиями, какое он может иметь к этому отношение? — сказал он. — У президента очень много забот, много работы, тем более в такой непростой период".
Песков еще раз подчеркнул, что не знает, ведется ли слежка за Навальным, предложив обратиться с этим вопросом к спецслужбам. Он добавил, что в Кремле не видят оснований выяснять, имеет ли место слежка.

"У нас нет причины для того, чтобы это выяснять, мы не видим причин", — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, в чем опасность со стороны Навального для властей России, Песков заверил, что "никакой опасности нет". Песков не стал отвечать на вопрос, считают ли в Кремле, что произошедшее с Навальным связано с его политической деятельностью.

"Мы пока не можем ничего считать, мы не знаем было ли это отравление, или у этого состояния другие причины", — заявил он.

Песков выразил надежду на то, что врачи из немецкой клиники, где проходит лечение Навальный, предоставят соответствующую информацию, если у них есть основания считать, что отравление является доминирующей версией.
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Комментарии
Политика , Происшествия , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Омск
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