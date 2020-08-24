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«Заявляюсь на встречу к Путину»: Дегтярев сделал признание 

Алиса Селезнёва 43 минуты назад
«Заявляюсь на встречу к Путину»: Дегтярев сделал признание
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что намерен просить о встрече с президентом России Владимиром Путиным после того, как объедет весь регион. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Дегтярева, он пока «не заявлялся на встречу с президентом».

«Потому, что не объехал весь край. Хочу все посмотреть, получить полную картину», — заявил Дегтярев.

Он отметил, что уже успел побывать в Ванинском, Советско-Гаванском, Верхнебуреинском и других районах и ближайшее время планирует продолжить поездки по краю.

«А ближе к середине сентября заявиться на встречу с президентом», — пояснил врио губернатора.

Как сообщал «Рамблер», Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста губернатора Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств и покушений на убийство бизнесменов. Президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. При этом все обвинения бывший глава региона отвергает.
Комментарии
Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Владимир Путин , Хабаровский Край
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