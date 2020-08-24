«Заявляюсь на встречу к Путину»: Дегтярев сделал признание 

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По словам Дегтярева, он пока «не заявлялся на встречу с президентом».

«Потому, что не объехал весь край. Хочу все посмотреть, получить полную картину», — заявил Дегтярев.

Он отметил, что уже успел побывать в Ванинском, Советско-Гаванском, Верхнебуреинском и других районах и ближайшее время планирует продолжить поездки по краю.

«А ближе к середине сентября заявиться на встречу с президентом», — пояснил врио губернатора.