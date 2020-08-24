«Заявляюсь на встречу к Путину»: Дегтярев сделал признание 

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что намерен просить о встрече с президентом России Владимиром Путиным после того, как объедет весь регион. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Дегтярева, он пока «не заявлялся на встречу с президентом».
«Потому, что не объехал весь край. Хочу все посмотреть, получить полную картину», — заявил Дегтярев.
Он отметил, что уже успел побывать в Ванинском, Советско-Гаванском, Верхнебуреинском и других районах и ближайшее время планирует продолжить поездки по краю.
«А ближе к середине сентября заявиться на встречу с президентом», — пояснил врио губернатора.
Как сообщал «Рамблер», Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста губернатора Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств и покушений на убийство бизнесменов. Президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. При этом все обвинения бывший глава региона отвергает.