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Белоруссия в огне. Главное

В Кремле высказались о провокациях в Белоруссии 

Газета.Ru 1 час назад
В Кремле высказались о провокациях в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о провокациях на митингах в Белоруссии, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, никаких провокаций со стороны протестующих не было, а органы правопорядков весьма корректно выполняют свои обязанности.
"Митинги проходят без беспорядков, поэтому правоохранители не применяют меры", — добавил Песков.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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Политика , В мире , СНГ , Дмитрий Песков , Газета.Ru
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