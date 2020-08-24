«Будет отвечено»: Кремль о конфликте с Австрией

Россия примет ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Австрии . Это подтвердил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Наше посольство уже сказало о традиционном принципе зеркальных действий. Так или иначе, конечно, будет отвечено", — сказал представитель Кремля.

В остальном Песков переадресовал этот вопрос в МИД РФ

Ранее 24 августа в МИД Австрии сообщили корреспонденту ТАСС, что власти страны приняли решение выслать российского дипломата, чья деятельность якобы противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. В посольстве РФ в Вене в ответ на это сообщили, что такое решение возмутительно, и выразили уверенность, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать. Там также указали на ущербность такого решения австрийских властей для конструктивных российско-австрийских отношений.