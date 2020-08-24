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В Кремле заявили, что РФ так или иначе ответит на высылку из Австрии российского дипломата 

ТАСС 1 час назад
«Будет отвечено»: Кремль о конфликте с Австрией
Фото: ТАСС
Россия примет ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Австрии. Это подтвердил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наше посольство уже сказало о традиционном принципе зеркальных действий. Так или иначе, конечно, будет отвечено", — сказал представитель Кремля.

В остальном Песков переадресовал этот вопрос в МИД РФ.
Ранее 24 августа в МИД Австрии сообщили корреспонденту ТАСС, что власти страны приняли решение выслать российского дипломата, чья деятельность якобы противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. В посольстве РФ в Вене в ответ на это сообщили, что такое решение возмутительно, и выразили уверенность, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать. Там также указали на ущербность такого решения австрийских властей для конструктивных российско-австрийских отношений.
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Политика , Дмитрий Песков , МИД , ИТАР-ТАСС , Австрия
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