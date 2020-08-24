Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле до сих пор видят признаки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии . Как сообщает РИА Новости, российские власти этим обеспокоены.

По словам Пескова, речь идет как о «некоторых косвенных», так и прямых признаках вмешательства извне.

«Сами мы считаем это неприемлемым и призываем всех дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы», - подчеркнул он.

Пескову рассказали, что Александр Лукашенко считает происходящее в Белоруссии подготовкой атаки на Россию. На вопрос о том, какие именно силы готовят такую атаку, Песков отвечать не стал, заявив, что «воздержался бы от большей детализации».

«Это те силы, которые сейчас пытаются оказывать прямое и косвенное влияние на события в Белоруссии. Такой элемент он есть, и, ...к сожалению, от него нельзя абстрагироваться», - заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что речь идет не о непосредственном нападении, а о вмешательствах на протяжении последних десяти лет.

Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста людей, не поверивших в победу Лукашенко.