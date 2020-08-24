Кремль высказался о столкновениях в Белоруссии

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Белоруссия в огне. Главное

Кремль надеется, что волны насилия в Белоруссии удастся избежать 

ТАСС и ещё 3 31 минуту назад
Москва констатирует, что действия митингующих в Белоруссии не приводят к стычкам с правоохранителями, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выразив надежду, что столкновений удастся избегать и впредь.

"Пока мы констатируем, что не было никаких провокаций со стороны митингующих. Мы констатируем, что органы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности. Надеемся, что и в будущем удастся избежать и предотвратить при необходимости какие-либо провокации в этой связи", — сказал Песков журналистам.

Песков также заявил, что Россия не ведет переговоров с координационным советом белорусской оппозиции.

"Нет, у нас нет каналов связи и какие-либо переговоры не ведутся", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, пытается ли Москва наладить контакт с оппозиционными силами в Белоруссии.

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Политика , Видео , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Москва
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