Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Мурашко заявил о готовности вакцины от COVID-19 к новому этапу испытаний в России 

Vse42.ru и ещё 28 2 часа назад
Мурашко заявил о готовности вакцины от COVID-19 к новому этапу испытаний в России
Фото: Vse42.ru
Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил журналистам, что подведомственный научный центр имени Гамалеи отправил необходимые документы, чтобы начать пострегистрационные испытания препарата от коронавирусной инфекции.
Уточняется, что на данный момент специалисты пытаются наработать для вакцины промышленную серию, а также осуществить контроль качества готового продукта.
— Документы институт уже подал для пострегистрационных наблюдений, сейчас идет наработка промышленных серий, контроль качества, — цитирует Мурашко РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения изменила свое отношение к вакцине от COVID-19, разработанной в России.
За всей актуальной информацией о распространении коронавирусной инфекции можете следить в специальном разделе на нашем сайте.
Видео дня. Ефремов снова нанял Пашаева
Vse42.ru: последние новости
Власти Германии призвали Россию наказать виновных в отравлении Навального Власти Германии призвали Россию наказать виновных в отравлении Навального Мясников предостерег немецких врачей от поспешных выводов об отравлении Навального Мясников предостерег немецких врачей от поспешных выводов об отравлении Навального Песков заявил об отсутствии переговоров с белорусской оппозицией Песков заявил об отсутствии переговоров с белорусской оппозицией
Политика , В мире , СНГ , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , ВОЗ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США попали в изоляцию в ООН
США попали в изоляцию в ООН
Что происходит: глобальное потепление или похолодание?
Что происходит: глобальное потепление или похолодание?
Разведка США раскрыла связи пророссийских украинских олигархов
Разведка США раскрыла связи пророссийских украинских олигархов
Москва отреагировала на высылку дипломата из Норвегии
Москва отреагировала на высылку дипломата из Норвегии
Видео
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
00:31
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
00:34
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
00:26
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
01:05
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
00:21
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
01:21
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
Армия
Скорпион в «Пятерочке» в Казани попал на видео
02:08
Скорпион в «Пятерочке» в Казани попал на видео
Происшествия
Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ
00:25
Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ
В мире
Украина применит газовый шантаж в Крыму
00:58
Украина применит газовый шантаж в Крыму
В мире Политика
Тихановская объявила мирную революцию в Белоруссии
00:22
Тихановская объявила мирную революцию в Белоруссии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение