РФ пригрозила Австрии после скандала с дипломатом

Посольство России возмущено решением австрийских властей выслать российского дипломата и уверено, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Вене.
"Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать", - отметили в посольстве России.
В МИД Австрии сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС, что австрийские власти приняли решение выслать российского дипломата, чья деятельность противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.