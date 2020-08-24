РФ пригрозила Австрии после скандала с дипломатом

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Посольство РФ: зеркальная реакция на высылку дипломата из Австрии не заставит себя ждать

ТАСС
42 минуты назад
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Посольство России возмущено решением австрийских властей выслать российского дипломата и уверено, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Вене.
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Фото: ТАССТАСС
"Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать", - отметили в посольстве России.
В МИД Австрии сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС, что австрийские власти приняли решение выслать российского дипломата, чья деятельность противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.
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Политика,МИД,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Австрия,
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