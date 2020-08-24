Россиян подключат к газу за счет «Газпрома»

В ходе онлайн-совещания по теме газификации регионов Турчак сообщил, что "Единая Россия" предлагает разработать и утвердить федеральный проект газификации и газоснабжения регионов РФ на период до 2030 года, определить конкретные целевые показатели по регионам, сроки реализации этого проекта и объемы его финансового обеспечения".

"Кроме того, в рамках данного проекта в каждом регионе должен быть определен единый оператор газификации, ответственный за доведение газа от магистрального трубопровода непосредственно до каждого домовладения", — добавил Турчак.

"Мы предлагаем весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению граждан возложить на компанию "Газпром". При этом компенсировать ей затраты через предоставление мер государственной поддержки", — добавил он. Среди таких мер, по его словам, могут быть льготы по НДПИ, выпуск бессрочных облигаций. Турчак заметил, что бесплатное подключение граждан к газовой сети — это "сложившаяся мировая практика".