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В «Единой России» предлагают подключать россиян к газу за счет «Газпрома» 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Россиян подключат к газу за счет «Газпрома»
Фото: ТАСС
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в понедельник сообщил, что в партии предлагают возложить на "Газпром" подготовительные и монтажные работы по подключению домовладений к газу с последующей компенсацией затрат.
В ходе онлайн-совещания по теме газификации регионов Турчак сообщил, что "Единая Россия" предлагает разработать и утвердить федеральный проект газификации и газоснабжения регионов РФ на период до 2030 года, определить конкретные целевые показатели по регионам, сроки реализации этого проекта и объемы его финансового обеспечения".

"Кроме того, в рамках данного проекта в каждом регионе должен быть определен единый оператор газификации, ответственный за доведение газа от магистрального трубопровода непосредственно до каждого домовладения", — добавил Турчак.

"Мы предлагаем весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению граждан возложить на компанию "Газпром". При этом компенсировать ей затраты через предоставление мер государственной поддержки", — добавил он. Среди таких мер, по его словам, могут быть льготы по НДПИ, выпуск бессрочных облигаций. Турчак заметил, что бесплатное подключение граждан к газовой сети — это "сложившаяся мировая практика".
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Политика , Андрей Турчак , Газпром , Единая Россия
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