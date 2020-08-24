«Я опять здесь»: глава Тувы вновь заразился коронавирусом 

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-Оол второй раз заразился коронавирусом. О том, чем отличается повторное заболевание COVID-19 от первого он рассказал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте»

На опубликованном видео руководитель региона предстал перед зрителями в больничной палате инфекционной больницы. Он горько отметил, что «эта зараза может ужалить дважды». Шолбан Кара-Оол подчеркнул, что он был уверен, что коронавирусом нельзя заразиться дважды, поэтому, по его словам, «видимо и заболел».

«Сейчас протекает болезнь по-другому: сейчас не на уровне здесь в груди, а вот здесь по сосудам, очень сильные головные боли», — рассказал глава Тувы.

В сопроводительном сообщении он предположил, что из-за нагрузок в его организме возможно не смогли сформироваться антитела и иммунитет. При этом ролик, по словам Кара-Оол, призван для того, чтобы его заранее не «хоронили».

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербурге был зафиксирован первый в России случай повторного заражения коронавирсуом. COVID-19 во второй раз заболел четырехлетний мальчик. После казалось бы полного выздоровления ребенка тесты вновь показали положительный результат.