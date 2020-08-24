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Белоруссия в огне. Главное

Глава Тувы Кара-оол вновь заразился коронавирусом 

ТАСС и ещё 7 11 минут назад
Глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого в начале лета был выявлен коронавирус, вновь заразился этой инфекцией.
Об этом Кара-оол рассказал в видеообращении, размещенном на его официальной странице "ВКонтакте".

"Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание — прим. ТАСС). Во второй раз заболел", — сказал Кара-оол.

По его словам, сейчас болезнь протекает иначе, чем в первый раз. Глава Тувы пожаловался на очень сильные головные боли.

"Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения", — также написал он на своей странице в соцсети.

Кара-оол уже болел COVID-19, он сообщал о своей госпитализации из-за коронавируса. 4 июня его выписали из больницы.
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Политика , Видео , Другое , ИТАР-ТАСС , Республика Тыва
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