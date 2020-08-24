23 августа Александр Лукашенко на вертолете пролетел над протестующими, которые собрались на проспекте Победителей в Минске, чтобы своими глазами оценить обстановку. Президент совершал облет вместе со своим сыном. Лукашенко при этом был одет в бронежилет и держал в руках автомат. Видеозапись с этим полетом сразу же появилась в социальных сетях. На записи слышно, как первый и пока что единственный президент Беларуси высказывается о протестующих, которые начали покидать Дворцовую площадь Минска из-за ввода бойцов спецназа на улицы города. Лукашенко, комментируя эту ситуацию, произносит: "Как крысы разбежались".
Лукашенко пролетел над митингом и попал на видео
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