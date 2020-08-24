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Россия будет строить в Арктике военные аэродромы из льда

Lenta.ruиещё 3
30 минут назад
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МГТУ им. Баумана разработал технологию изменения структуры льда, чтобы использовать его при строительстве взлетно-посадочных полос в Арктике. Сейчас рассматривается вопрос ее применения в интересах Минобороны России, чтобы сажать на таких аэродромах тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76, сообщил ТАСС в кулуарах форума "Армия-2020" проректор по экономике и инновациям университета Евгений Сторожук.
Россия будет строить в Арктике аэродромы из льда
Фото: ТАССТАСС
"Проект подразумевает создание быстровозводимых ледовых аэродромов. Это достигается за счет модифицирования ледового покрытия с помощью специальных химических реагентов, которые позволяют осуществлять посадку авиатранспортных средств на подготовленную ледовую полосу", - сказал ученый.
По его словам, проект носит название "Площадка" и предназначен для материковых территорий Заполярья. "Мы работаем с Минобороны в этом направлении", - уточнил Сторожук, добавив, что в перспективе на такие аэродромы смогут садиться тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76.
Прочность ледовой полосы и наличие на ней трещин будут проверять проложенные в ее толще волоконно-оптические сенсоры. В случае оттепели состояние ледовой площадки будет поддерживаться путем подмораживания или добавления реагентов. Предполагается, что диспетчеры подобных аэродромов смогут работать удаленно
"Сейчас идет отработка технологий, чтобы подтвердить, что наши подходы правильные", - сказал Сторожук, добавив, что этот этап продлится год. Он отметил, что технология может быть использована в Арктике также для площадок хранения.
Комментарии3
Политика,Наука и техника,МГТУ им. Баумана,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,Россия,
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