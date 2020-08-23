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Путин наградил медалью Ушакова 17 американцев 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Путин наградил медалью Ушакова 17 американцев
Фото: РИА Новости
Владимир Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан США за мужество в годы Второй мировой войны, указ опубликовали на портале правовой информации.

"За личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях, наградить граждан США Бартона Уильяма Спейта, Бейкера Дэвида Юджина, Бербайна Ричарда, Вейганда Младшего Раймонда Эдварда, Гулета Лео Джозефа, Дейтча Исси, Кемпла Майкла, Коха Младшего Джорджа Генри, Кристофферсена Рольфа Эрика, Лэндолфи Ричарда, Норта Третьего Джеймса Бейкера, Орсанда Уолесса Лероя, Пфайфера Ховарда Уильяма, Розума Уилберта Фрэнка, Стефенсена Хью Марта, Страуссера Дейла Пола, Хансена Трюгве", — говорится в документе.

Северные конвои 1941-1945 годов — специальные формирования судов с грузами и кораблей охранения, создававшиеся в годы Второй мировой войны союзниками СССР по антигитлеровской коалиции для обеспечения их перехода из портов Северной Атлантики в советские северные порты и обратно. В соответствии с обязательствами, принятыми на Московской конференции 1941 года, поставками по ленд-лизу и другими соглашениями, США и Великобритания поставляли в северные порты СССР вооружение, военную технику и другие грузы. Возвращались суда из СССР со стратегическим сырьем и другими материалами.
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Комментарии 1
Политика , Джеймс Бейкер , Владимир Путин , Дэвид Бейкер , США
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