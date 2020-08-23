Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко 

"За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исследовании, освоении и использовании космического пространства, наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Кононенко Олега Дмитриевича", — говорится в документе.