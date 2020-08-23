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Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени инструктора-космонавта-испытателя Олега Кононенко. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

"За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исследовании, освоении и использовании космического пространства, наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Кононенко Олега Дмитриевича", — говорится в документе.

Кононенко руководит отрядом космонавтов ФГБУ "Научно— исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
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Политика , Олег Кононенко , Владимир Путин , Центр подготовки космонавтов
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