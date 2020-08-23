Главврач написал лечащим Навального медикам

Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский написал письмо с предложением помочь коллегам из университетской клиники "Шарите" в Берлине, где продолжает лечение блогер Алексей Навальный . Текст письма опубликован на портале NGS.

Он напомнил, что Навального доставили в больницу в тяжелом состоянии, без сознания. Блогеру провели МРТ и КТ, а также ряд анализов, в частности, на наличие токсических веществ в организме. Результатами всех обследований омские медики готовы поделиться с немецкими коллегами.

В организме главы ФБК не нашли оксибутиратов, барбитуратов, стрихнина, судорожных или синтетических ядов, в моче обнаружили только алкоголь и кофеин. При этом на смывах с одежды и рук найден 2-этилгексил дифенил фосфат — вещество, не обладающее токсичным действием.

После курса лечения состояние пациента стабилизировалось, отметил Мураховский. Главврач добавил, что на момент выписки у руководителя ФБК наблюдалась умеренная положительная динамика.

"Беспокоясь о состоянии и интересах пациента, с согласия родных Алексея Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента", — заключил главврач.

В четверг утром самолет, на котором блогер возвращался из Томска в Москву, экстренно сел в Омске после того, как Навальному стало плохо во время полета. Главу ФБК* экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в коме.

Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. В качестве рабочего диагноза они рассматривают нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию. В субботу утром частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в Берлине.

Пациента доставили в клинику "Шарите", вокруг которой выставили полицейское оцепление. Ожидается, что немецкие специалисты сделают заявление по состоянию Навального только в понедельник.