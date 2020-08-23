Первый заместитель госсекретаря США посетит Россию

Первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн отправится в Вильнюс (Литва), Москву (Россия), Киев (Украина), чтобы встретиться с представителями руководства этих стран высокого ранга для обсуждения ряда региональных и международных вопросов, — цитирует сообщение ТАСС.