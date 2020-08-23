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Госдеп подтвердил командировочный план первого замгоссекретаря страны 

News.ru и ещё 3 41 минуту назад
Первый заместитель госсекретаря США посетит Россию
Фото: EPA
Госдеп США подтвердил планы по визиту первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигэна в ряд стран. В частности, речь идёт о России, Латвии, Австрии и Украине.
Данная поездка будет совершена в период с 24 по 27 августа 2020 года.

Первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн отправится в Вильнюс (Литва), Москву (Россия), Киев (Украина), чтобы встретиться с представителями руководства этих стран высокого ранга для обсуждения ряда региональных и международных вопросов, — цитирует сообщение ТАСС.

В Австрии Бигэн встретится с представителями ОБСЕ. Он намерен обсудить ряд вопросов, которые связаны с региональной безопасностью и правами человека.
Ранее NEWS.ru писал, что Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы лично уведомить членов Совбеза о том, что Соединённые Штаты «инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана».
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Политика , Стивен Бигэн , ОБСЕ , ООН , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , США
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