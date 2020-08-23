Лавров: Запад «отрывает» СНГ от России

"Мы это все видим, видим как нас обвиняют чуть ли не в попытке воссоздать Советский Союз, хотя всего навсего мы хотим использовать те исторические преимущества, которые сохранились на нашем пространстве, учитывая общую экономическую систему, колоссальные пересекающиеся хозяйственные связи, вообще географическое и геополитическое положение стран на постсоветском пространстве и огромное количество культурных, семейных, цивилизационных, исторических связей", — подчеркнул министр.