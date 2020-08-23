Лавров: Запад «отрывает» СНГ от России

"Программы, которые продвигает тот же Евросоюз под названием "Восточное партнерство" для стран европейской части бывшего СССР и Закавказья, их планы для Центральной Азии, как и индивидуальные мероприятия, проводимые Соединенными Штатами на постсоветском пространстве, всячески нацелены на то, чтобы оторвать эти страны от Российской Федерации", — сказал Лавров.
"Мы это все видим, видим как нас обвиняют чуть ли не в попытке воссоздать Советский Союз, хотя всего навсего мы хотим использовать те исторические преимущества, которые сохранились на нашем пространстве, учитывая общую экономическую систему, колоссальные пересекающиеся хозяйственные связи, вообще географическое и геополитическое положение стран на постсоветском пространстве и огромное количество культурных, семейных, цивилизационных, исторических связей", — подчеркнул министр.
"В частности, попытки наблюдаются воспрепятствовать сотрудничеству между ЕврАзЭс и ООН и многое другое", — добавил Лавров.