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Лавров заявил, что Запад предпринимает попытки «оторвать» страны СНГ от России 

ТАСС и ещё 1 22 минуты назад
Лавров: Запад «отрывает» СНГ от России
Фото: ТАСС
Продвигаемая Евросоюзом программа "Восточное партнерство" и проводимые США мероприятия на постсоветском пространстве нацелены на то, чтобы "оторвать" страны бывшего СССР от России. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Программы, которые продвигает тот же Евросоюз под названием "Восточное партнерство" для стран европейской части бывшего СССР и Закавказья, их планы для Центральной Азии, как и индивидуальные мероприятия, проводимые Соединенными Штатами на постсоветском пространстве, всячески нацелены на то, чтобы оторвать эти страны от Российской Федерации", — сказал Лавров.

Лавров подчеркнул, Запад пытается "внести раздрай" в отношения между РФ и ее соседями.

"Мы это все видим, видим как нас обвиняют чуть ли не в попытке воссоздать Советский Союз, хотя всего навсего мы хотим использовать те исторические преимущества, которые сохранились на нашем пространстве, учитывая общую экономическую систему, колоссальные пересекающиеся хозяйственные связи, вообще географическое и геополитическое положение стран на постсоветском пространстве и огромное количество культурных, семейных, цивилизационных, исторических связей", — подчеркнул министр.

Глава МИД РФ также добавил, что "устраиваются искусственные препоны для того, чтобы Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обретал международную правосубъектность".

"В частности, попытки наблюдаются воспрепятствовать сотрудничеству между ЕврАзЭс и ООН и многое другое", — добавил Лавров.

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Комментарии 5
Политика , Сергей Лавров , МИД , ЕС , ООН , ЕАЭС , США
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