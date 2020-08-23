Лавров: Запад расчертит Белоруссию по своим лекалам 

Запад предлагает расчертить Белоруссию по своим лекалам, хотя ранее доказал неспособность выступать посредником на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.
Лавров выступил сегодня на форуме «Территория смыслов». Он напомнил, что посредничество Запада завершилось драматическими событиями на Украине, расколовшими страну.
Шеф российской дипломатии заявил, что в случае с Белоруссией необходимо принимать во внимание «недоговороспособность западных партнеров».
«И сейчас, когда пытаются по своим лекалам еще и Белоруссию расчертить и предлагают при этом свое посредничество… У всех свежо в памяти, как это было на Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших партнеров», — сказал министр.
Он отметил, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил закрыть с понедельника все бастующие предприятия.