Лавров: Запад расчертит Белоруссию по своим лекалам 

«И сейчас, когда пытаются по своим лекалам еще и Белоруссию расчертить и предлагают при этом свое посредничество… У всех свежо в памяти, как это было на Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших партнеров», — сказал министр.