Зеленский рассказал, что должны попросить у Бога украинцы 

В воскресенье, 23 августа, на Украине отмечается День государственного флага.

«Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это — синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души. Дорогие украинцы, вывесьте сегодня флаг из своего окна. Или повяжите на руку сине-желтую ленту», — написал президент, пожелав, чтобы украинцы в этот день в душе попросили у Бога процветания для страны.