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Белоруссия в огне. Главное

Зеленский рассказал, что должны попросить у Бога украинцы 

Украина.ру и ещё 1 2 часа назад
Зеленский рассказал, что должны попросить у Бога украинцы
Фото: Украина.ру
В воскресенье, 23 августа, на Украине отмечается День государственного флага.
«Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это — синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души. Дорогие украинцы, вывесьте сегодня флаг из своего окна. Или повяжите на руку сине-желтую ленту», — написал президент, пожелав, чтобы украинцы в этот день в душе попросили у Бога процветания для страны.
Помимо этого Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага. Вместе с ним на мероприятии присутствовали Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
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Политика , Конфликты , Украина , Леонид Кучма , Виктор Ющенко , Петр Порошенко , Леонид Кравчук
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