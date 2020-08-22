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Лавров объяснил, почему США вводят санкции 

News.ru и ещё 8 1 час назад
Лавров объяснил, почему США вводят санкции
Фото: News.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал последние санкции со стороны США против других стран. По его словам, они свидетельствуют о нежелании американской стороны быть связанной многосторонними обязательствами.

Когда США решают, что Китай представляет угрозу, потому что слишком много продаёт США и слишком мало покупает, американцы вводят ограничения на импорт из КНР, — цитирует его РИА Новости.

Таким способом американская сторона проводит манипуляции в свою пользу на политической арене, считает Лавров.

А потом заявляют всем остальным странам мира, чтобы они не смели торговать с теми государствами, которые США хотят изолировать, — отметил министр.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива Вашингтона по восстановлению антииранских санкций, отменённых в 2015 году, неизбежно потерпит крах, так как не имеет законных оснований.
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Комментарии
Политика , Азия , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Латинская Америка , США , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Китай
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