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Лавров: США открыто агитируют Европу не сотрудничать с Россией в экономической сфере 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Лавров: США настраивают Европу против России
Фото: РИА Новости
Американские власти открыто призывают европейских коллег не развивать сотрудничество с Россией в экономической сфере. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Американцы, в принципе, не очень стесняются, когда им нужно продвигать свои экономические интересы. Уже давно отброшены дипломатические тонкости, полунамеки, полутона. Вы упомянули госсекретаря США Майкл Помпео, с которым я регулярно общаюсь, последний раз телефонный разговор был 16 августа. Он как раз возвращался из Европы, где среди прочего активно агитировал против того, чтобы европейские страны, включая те страны, которые он посещал, развивали торгово-экономическое взаимовыгодное сотрудничество с Россией", — сказал Лавров.

"Например, в Чехии настаивал прямым текстом на том, что все планы по дальнейшему развитию ядерной энергетики Чешской Республики должны ориентироваться на США, а не Россию", — добавил министр.

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Комментарии 1
Политика , Ближний Восток , США , Майкл Помпео , Сергей Лавров
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