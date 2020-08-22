Лавров: США настраивают Европу против России

"Американцы, в принципе, не очень стесняются, когда им нужно продвигать свои экономические интересы. Уже давно отброшены дипломатические тонкости, полунамеки, полутона. Вы упомянули госсекретаря США Майкл Помпео, с которым я регулярно общаюсь, последний раз телефонный разговор был 16 августа. Он как раз возвращался из Европы, где среди прочего активно агитировал против того, чтобы европейские страны, включая те страны, которые он посещал, развивали торгово-экономическое взаимовыгодное сотрудничество с Россией", — сказал Лавров.