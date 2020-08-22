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Омские врачи предложили немецкой клинике Charite помощь в лечении Навального 

Майк Габриелян 44 минуты назад
Омские врачи предложили немецкой клинике Charite помощь в лечении Навального
Фото: РИА Новости
Омские врачи предложили помощь немецким коллегам в лечении блогера Алексея Навального. Об этом сообщили в минздраве Омской области, передаёт «Интерфакс».
В ведомстве отметили, что местные врачи владеют полной картиной состояния блогера: они собрали результаты всех обследований, образцы биологических жидкостей, изучили анамнез пациента.

«Беспокоясь о состоянии и интересах пациента, с согласия родных Алексея Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента со специалистами немецкой клиники Charite», — сказал представитель Минздрава.

В минздраве напомнили, что одной из версии было отравление. Но омские врачи не обнаружили токсических веществ в организме Навального. В моче пациента нашли алкоголь и кофеин. В смывах с одежды и рук — 2-этилгексил дифенил фосфат, вещество не обладающее токсичным действием и используемое в промышленной химии при производстве полимеров. В крови и моче этого вещества не было.
Ранее «Рамблер» передавал, что предположительный диагноз Навального сообщили его жене.
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Политика , Алексей Навальный , Минздрав РФ
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