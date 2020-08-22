Омские врачи предложили немецкой клинике Charite помощь в лечении Навального 

Омские врачи предложили помощь немецким коллегам в лечении блогера Алексея Навального . Об этом сообщили в минздраве Омской области, передаёт «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что местные врачи владеют полной картиной состояния блогера: они собрали результаты всех обследований, образцы биологических жидкостей, изучили анамнез пациента.

«Беспокоясь о состоянии и интересах пациента, с согласия родных Алексея Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента со специалистами немецкой клиники Charite», — сказал представитель Минздрава.

В минздраве напомнили, что одной из версии было отравление. Но омские врачи не обнаружили токсических веществ в организме Навального. В моче пациента нашли алкоголь и кофеин. В смывах с одежды и рук — 2-этилгексил дифенил фосфат, вещество не обладающее токсичным действием и используемое в промышленной химии при производстве полимеров. В крови и моче этого вещества не было.