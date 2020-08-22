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Белоруссия в огне. Главное

Главред (Украина): кто стоит за отравлением Навального 

ИноСМИ 3 часа назад
Если вдруг Навальному не удастся выкарабкаться, то это не сможет запустить в России никаких процессов, уверен украинский политолог. Не ставя под сомнение версию с отравлением, он тем не менее признает, что западные спецслужбы вполне могут быть к нему причастны.
Случившееся с Навальным сможет послужить разве что триггером для мощной антипутинской кампании, в том числе и за рубежом, но не более того.
Едва ли отравление российского оппозиционера Алексея Навального следует расценивать как решение Путина "зачистить" поле оппозиционеров полностью, как это сделал в Белоруссии Лукашенко — чтобы некому было мутить воду. Ведь Навальный абсолютно безопасен для Путина.
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Навальный в России — это "реестровая оппозиция". Как в Речи Посполитой было реестровое казачество, которое не доставляло больших проблем короне, так и Навальный не доставляет больших проблем Кремлю. Это вполне комфортная оппозиция.
И, к слову, большая ошибка Лукашенко состоит в том, что не взрастил своего Навального.
Если вдруг Навальному не удастся выкарабкаться, то это не сможет запустить в России никаких процессов. Разве убийство Бориса Немцова смогло запустить что-то в России? Случившееся с Навальным сможет послужить разве что триггером для достаточно мощной антипутинской кампании, в том числе и за рубежом.
Если говорить о версиях того, кто мог стоять за отравлением Навального, если оно действительно было преднамеренным, то, прежде всего, отмечу, что возможность причастия к этому украинских спецслужб я полностью исключаю — это просто фантастический вариант.
А вот то, что ниточки могут привести либо к одной из башен Кремля, либо к одной из спецслужб Запада, я считаю вполне реалистичным. Как сценарий "сакральной жертвы", он может использоваться и одной, и другой стороной.
Учитывая, что в Кремле много башен, и эти башни время от времени выясняют между собой отношения, то такую "сакральную жертву", как результат какой-то многоходовки, вполне можно предположить.
То есть вполне вероятно, что нити этого загадочного отравления уходят в Кремль.
Однако возможен и другой вариант… Учитывая, что в Белоруссии появился небезызвестный шакал Вельзевула Бернар-Анри Леви, можно ожидать всякого — любых "сакральных жертв". В качестве таковой будет преподнесен и Алексей Навальный — шатать режим, так шатать.
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Политика , Видео , В мире , Борис Немцов , Алексей Навальный , Бернар-анри Леви
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