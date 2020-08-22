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Белоруссия в огне. Главное

Мнение: В Люблинской унии ждут присоединения Белоруссии 

Свободная пресса 5 часов назад
Мнение: В Люблинской унии ждут присоединения Белоруссии
Фото: Свободная пресса
В Белоруссии продолжаются противостояния между действующими властями республики во главе с Александром Лукашенко и оппозицией, формальным лидером которой является Светлана Тихановская, находящаяся сегодня в Литве.
Действующие власти настаивают, что создание Координационного совета оппозиции, которое состоялось на этой неделе, попытка антиконституционного захвата власти. Оппозиция попытки осуществить государственный переворот отрицает.
Директор Института политических исследований Сергей Марков полагает, что в событиях в Белоруссии присутствует польский след. А операцией по свержению Александра Лукашенко руководят спецслужбы Польши, тесно связанные с оппозиционными лидерами.
«СП»: — Вы полагаете, что события в Белоруссии развиваются по украинскому сценарию? В том смысле, что они управляются извне и могут привести к развороту в отношениях с Россией?
— Я полагаю, что события в Белоруссии были запланированы по украинскому сценарию и управлялись из вне. Только в Украине был другой актор: если государственный переворот там был организован и выполнен спецслужбами США — самыми сильными в мире, то в Белоруссии государственный переворот осуществляется спецслужбами Польши, которые гораздо слабее и менее опытны. То есть в Белоруссии запланирован был такой аналог украинских событий, но он осуществляется провально. Они, конечно, попытаются еще что-то сделать — какие-то расстрелы или провокации. На сегодняшний день можно сказать, что пока он потерпел поражение.
Кроме того, тут разные стратегии. Если в Киеве была сделана ставка на майдан, захват центра города и правительственных зданий, то тут ставка сделана в первую очередь на всеобщую забастовку. По тому варианту, как это было сделано в Польше «Солидарностью».
«СП»: — Что позволяет сделать вывод, что Польша является главным руководителем белорусских событий?
— Во-первых, основные оппозиционеры сидят сейчас в Польше и Литве. Зенон Поздняк — руководитель «Белорусского народного фронта» — находится в Польше все эти годы. Светлана Тихановская уехала в Литву. Во-вторых, главный информационный ресурс «Белсат», который на протяжении всех этих лет борется с Александром Лукашенко, финансируется из Польши и, собственно, является польским телеканалом, вещающим в Белоруссии по местной проблематике. Главный организатор массовых митингов и демонстраций — телеграм-канал NEXTA, который находится в Польше, полностью подконтролен польским властям и ими финансируется. Главный инициатор саммита ЕС по Белоруссии — это власти Польши. Главный инициатор санкций против Лукашенко — власти Польши. Варшава также навязывает себя в качестве посредника в процессе передачи власти от Лукашенко к оппозиции.
Главный, кто имеет геополитический проект в отношении Белоруссии, по сути, воссоздание Речи Посполитой в новом качестве с участием Польши, Украины, Литвы и Белоруссии — опять же Польша. Огромное количество фактов указывают на польский след.
«СП»: — Какие конечные цели, по вашему, преследует Польша?
— Захват Белоруссии и формирование конфедерации. Исторической основой лежит Речь Посполитая. Уже сейчас они организовали так называемую Люблинскую унию или Люблинский треугольник, который включает Польшу, Украину и Литву. За счет этого Польша должна стать крупнейшей восточноевропейской державой, вытеснить Россию на восток. Стать одной из крупнейших держав Евросоюза вровень с Германией и Францией. Это цель для Польши.
Что будет с Белоруссией. Это дерусификация — ликвидация русского языка. Его запрет в СМИ, системе образования, а потом и в целом. Полонизация белорусского языка и самой Белоруссии. Перепишут школьные учебники, где будут рассказывать, что белорусы и русские — вечные враги. Проведут декоммунизацию — запретят 9 мая, разрушат советские памятники, а также памятники Российской империи, которые связывают Белоруссию и Россию.
Я не думаю, что Беларусь выйдет из ЕврАзЭс и ОДКБ, но членство в этих организациях будет использоваться, чтобы их разрушить изнутри. Все это приведет к тому, что ее просто напросто исключат.
«СП»: — Ваше отношение к Координационному совету белорусской оппозиции?
— Координационный совет практически полностью состоит из русофобов. В Белоруссии их очень немного, но всех их собрали в Координационный совет.
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Комментарии
Политика , В мире , Прибалтика , СНГ , Светлана Тихановская , Сергей Марков , Александр Лукашенко , ЕС , Институт политических исследований , Литва , Польша , США
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