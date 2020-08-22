Навального заподозрили в «отравлении» самого себя

Он пояснил, что оппозиционер терял рейтинги и не был интересен ни для российской, ни для зарубежной публики. Произошедшее сейчас «отравление» не выгодно никому.

Владимир Карасёв отметил, что, скорее всего, Алексей Навальный решил с помощью скандала привлечь внимание к своей персоне и перебраться в Германию

Навальный давно исчерпал себя как лидер оппозиции. Он стал сильным раздражителем для здравомыслящего населения России. И все его акции оказались провальными, а деньги за это были проплачены через различные западные фонды, в том числе и Ходорковским. Вся эта ситуация — это его личная попытка как-то подогреть к себе интерес. Потому, что просто уехать в Германию — это не тот вариант, так как будет считаться там сбитым лётчиком. А вот когда за ним пришлют борт из Германии, то из России он улетит некой «жертвой кровавого Мордора», как у нас любят некоторые говорить. Это уже другой сценарий, — процитировали политолога в ФАН.

Он добавил, что Алексей Навальный потерял перспективы для развития в России. Кроме того, на оппозиционера заведено несколько уголовных дел, в том числе за клевету в отношении 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Но Навальный уже не видит себя в России. Не видит перспектив для себя. Он здесь никому не нужен, люди в него не верят. Более того, не будем забывать про уголовные дела, суды по которым ждут Навального. Думаю, он решил на скандале как-то зацепиться в Германии. Оттуда продолжит свою русофобскую деятельность, также как её продолжает Михаил Ходорковский, — привели слова политолога на портале.