Раскрыты события перед госпитализацией Навального

Как сообщает издание, в Томск блогер прилетел из Новосибирска , где руководил "съемками с использованием квадрокоптера", а также встречался со своими сторонниками. Собеседники "МК" заявили, что все мероприятия контролировались силовыми структурами.

Через несколько дней Навальный с тремя сопровождающими на двух автомобилях отправился в Томск. Утверждается, что за транспортом установили наблюдение.

"Кортеж сопровождали переодетые в гражданское силовики из обоих городов", — говорится в материале.

В местном отеле 18 августа компания блогера забронировала семь номеров на четырех человек. При этом сам Навальный ночевал не в том номере, который был записан на его имя. Источники газеты рассказали, что блогер вел себя в городе подчеркнуто осторожно: лишний раз не "светился" под камерами, не использовал свою кредитку.

"Все его перемещения — это прогулки по центру, встреча со сторонниками чуть ли не на набережной, совместное фотографирование у фонтана", — пишет "МК".

В Томске Навальный встретился с двумя самовыдвиженцами и их знакомыми.

Позднее блогер поинтересовался у местных жителей, где можно искупаться. Ему предложили поехать в село Кафтанчиково в 25 километрах от Томска к одному знакомому.

"В своих объяснениях хозяин дома, его родители и соседи указали, что Алексей вел себя осторожно и даже не заходил в дом", — рассказали источники.

Силовики также вычислили конспиративную квартиру Навального. Предполагается, что там блогер хранил аппаратуру и отсматривал снятый в Новосибирске материал.

"Работа там не прекращалась, даже когда сам Навальный прогуливался с местными активистами — по оперативным данным, в этом время его команда монтировала фильм", — отмечается в статье.

Силовики установили, что за время поездки Навльный и его окружение не покупали бытовую химию и не посещали аптеки. В день вылета в Москву оппозиционер выпил только два стакана чая в аэропорту, утверждают источники издания. Они добавили, что во всех местах, где побывал Навальный, были взяты различные пробы.

Госпитализация Навального

Накануне самолет, на котором руководитель ФБК* летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Во время полета блогеру стало плохо, из-за чего его экстренно госпитализировали. Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш предположила, что у Навального отравление. Однако как заявил главврач Омской больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский, основным рабочим диагнозом считается нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.

Как заявил заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко, врачи разрешили транспортировать блогера на лечение за рубеж.