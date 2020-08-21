Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Путин и президент Финляндии обсудили ситуацию в Беларуси 

Российская Газета и ещё 12 1 час назад
Путин и президент Финляндии обсудили ситуацию в Беларуси
Фото: РИА Новости
Президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил российскому лидеру Владимиру Путину поговорить о Беларуси.
Президент России подтвердил известную российскую позицию, подчеркнув, в частности, неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти, сообщили в пресс-службе Кремля.
Владимир Путин и Саули Ниинистё выразили заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике.
Лидеры также затронули актуальные вопросы двусторонних отношений.
Видео дня. Кто из российских звезд нашел свою половину в Сети
Российская Газета: последние новости
Путин заявил о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии Путин заявил о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии Кандидатуру Михаила Птицына одобрили на пост председателя Мосгорсуда Кандидатуру Михаила Птицына одобрили на пост председателя Мосгорсуда Путин оценил влияние санкций по Крыму Путин оценил влияние санкций по Крыму
Политика , В мире , СНГ , Владимир Путин , Финляндия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
В НАТО обратились к Лукашенко
В НАТО обратились к Лукашенко
Видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
01:42
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
Армия
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
00:25
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
00:32
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Другое
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
04:56
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
Общество
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение