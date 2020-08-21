Путин и президент Финляндии обсудили ситуацию в Беларуси 

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Президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил российскому лидеру Владимиру Путину поговорить о Беларуси.

Президент России подтвердил известную российскую позицию, подчеркнув, в частности, неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Саули Ниинистё выразили заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике.

Лидеры также затронули актуальные вопросы двусторонних отношений.