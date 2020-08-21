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Навального транспортируют в немецкую клинику 

ТАСС 47 минут назад
Навального транспортируют в Германию
Фото: ТАСС
Медики омской больницы скорой медицинской помощи, в реанимации которой с четверга находится Алексей Навальный, не возражают против его перевода в другую клинику, так как его состояние стабилизировалось. Его планируется транспортировать в течение дня, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко.
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"Мы не возражаем против его перевода в другой стационар, это не произойдет мгновенно, это будет происходить сегодня", — сказал Калиниченко.

Он также отметил, угрозы для жизни пациента врачи в настоящий момент не видят. По данным проведенной электроэнцефалографии, его мозг находится в стабильном состоянии. "Авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов", — добавил главврач Омской областной больницы Александр Мураховский.
20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо во время полета. Навальный был госпитализирован и находится в коме. Сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По итогам перового консилиума с участием прибывших в Омск медиков из Германии днем в пятницу было принято решение оставить его в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния.
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Политика , Алексей Навальный
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