МВД рассказало об исследованиях одежды и рук Навального 

«Поскольку это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, то не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт А. А. Навального с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик», — говорится в сообщении.