МВД рассказало об исследованиях одежды и рук Навального 

УМВД по Омской области подтвердило, что исследования смывов с одежды, рук, ногтей и волос Алексея Навального показали наличие химического вещества 2-этилгексил дифенил фосфат.
В полиции предположили, что вещество могло попасть в организм Навального через пластиковый стаканчик.
«Поскольку это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, то не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт А. А. Навального с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что концентрацию вещества в ходе исследований установить невозможно.
Ранее об обнаружении химиката на смывах с одежды и кожи Навального журналистам заявил главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский.
Накануне Алексей Навальный, как сообщал «Рамблер», почувствовал острое недомогание на борту самолета «Томск — Москва». Командир экипажа принял решение об экстренной посадке в Омске, где оппозиционера госпитализировали, поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легки. Известно, что незадолго до вылета Навальный пил чай в кафе в томском аэропорту. Коллеги блогера по Фонду борьбы с коррупцией заявили, что готовят обращение в правоохранительные органы по факту намеренного отравления оппозиционера.