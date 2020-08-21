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МВД рассказало об исследованиях одежды и рук Навального 

Вероника Полынина 34 минуты назад
МВД рассказало об исследованиях одежды и рук Навального
Фото: РИА Новости
УМВД по Омской области подтвердило, что исследования смывов с одежды, рук, ногтей и волос Алексея Навального показали наличие химического вещества 2-этилгексил дифенил фосфат.
В полиции предположили, что вещество могло попасть в организм Навального через пластиковый стаканчик.

«Поскольку это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, то не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт А. А. Навального с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что концентрацию вещества в ходе исследований установить невозможно.
Ранее об обнаружении химиката на смывах с одежды и кожи Навального журналистам заявил главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский.
Накануне Алексей Навальный, как сообщал «Рамблер», почувствовал острое недомогание на борту самолета «Томск — Москва». Командир экипажа принял решение об экстренной посадке в Омске, где оппозиционера госпитализировали, поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легки. Известно, что незадолго до вылета Навальный пил чай в кафе в томском аэропорту. Коллеги блогера по Фонду борьбы с коррупцией заявили, что готовят обращение в правоохранительные органы по факту намеренного отравления оппозиционера.
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Политика , Алексей Навальный , Фонд борьбы с коррупцией , МВД , Омская Область
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