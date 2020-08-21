Консилиум врачей с участием специалистов из клиники в ФРГ, куда родственники находящегося в коме Алексея Навального намерены его перевезти, пришел к выводу, что перелет для пациента будет рискованным. Навальный останется в Омске до стабилизации состояния, сообщил журналистам в пятницу главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский.
"Завершился очередной консилиум с участием наших коллег их Германии. Могу сказать, что в БСМП-1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто ничего не возразил, никто не сказал, что мы чего-то не выполняем. В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния", — сказал главврач.