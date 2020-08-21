Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Навальный останется в Омске до стабилизации состояния 

ТАСС 27 минут назад
Консилиум врачей с участием специалистов из клиники в ФРГ, куда родственники находящегося в коме Алексея Навального намерены его перевезти, пришел к выводу, что перелет для пациента будет рискованным. Навальный останется в Омске до стабилизации состояния, сообщил журналистам в пятницу главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский.
Жена Навального обратилась к Путину

"Завершился очередной консилиум с участием наших коллег их Германии. Могу сказать, что в БСМП-1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто ничего не возразил, никто не сказал, что мы чего-то не выполняем. В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния", — сказал главврач.

ТАСС: последние новости
Лавров: ХАМАС готов участвовать в межпалестинской встрече в Москве, если ее организуют Лавров: ХАМАС готов участвовать в межпалестинской встрече в Москве, если ее организуют Представитель оппозиции высказался за посредничество РФ и ЕС в урегулировании в Белоруссии Представитель оппозиции высказался за посредничество РФ и ЕС в урегулировании в Белоруссии Немецкие медики ознакомятся с состоянием Навального Немецкие медики ознакомятся с состоянием Навального
Политика , Видео , Алексей Навальный , Омск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Что стало с противником Ельцина Александром Руцким
Что стало с противником Ельцина Александром Руцким
Видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
01:42
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
Армия
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
00:25
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
00:32
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Другое
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
04:56
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
Общество
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение