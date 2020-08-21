Как писал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей. После завершения голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста. При этом Лукашенко заявлял, что Россия «при первом запросе» поможет Белоруссии обеспечить безопасность в случае внешних военных угроз.

Дмитрий Песков рассказал, что президент России проинформировал членов Совета безопасности о своих международных телефонных переговорах по ситуации в Белоруссии.

«Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что на совещании были затронуты вопросы внутрироссийской повестки дня, а также обсуждались итоги консультаций с США по вопросам стратегической стабильности и контроля за вооружениями.