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Белоруссия в огне. Главное

Путин сделал заявление о ситуации в Белоруссии 

Алиса Селезнёва 47 минут назад
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил о неприемлемости вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей. После завершения голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста. При этом Лукашенко заявлял, что Россия «при первом запросе» поможет Белоруссии обеспечить безопасность в случае внешних военных угроз.
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Дмитрий Песков рассказал, что президент России проинформировал членов Совета безопасности о своих международных телефонных переговорах по ситуации в Белоруссии.

«Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что на совещании были затронуты вопросы внутрироссийской повестки дня, а также обсуждались итоги консультаций с США по вопросам стратегической стабильности и контроля за вооружениями.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости
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