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Белоруссия в огне. Главное

Лавров переговорил с Макеем 

RT на русском 1 час назад
Лавров переговорил с Макеем
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров переговорил со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Рассмотрено развитие внутриполитической ситуации в Белоруссии. Министры обсудили различные инициативы, выдвигаемые западными странами относительно дальнейших действий белорусского руководства», — сообщает российский МИД.

Отмечается, что «решение имеющихся проблем республики является ее внутренним делом и не требует внешнего вмешательства и тем более „указаний“ о том, с кем и как вести диалог».
Подчеркнута необходимость для всех внешних «игроков» уважать суверенитет и независимость Белоруссии.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, если этого захочет белорусское руководство.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Макей , Сергей Лавров , МИД
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