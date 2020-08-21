Лавров переговорил с Макеем 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров переговорил со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
«Рассмотрено развитие внутриполитической ситуации в Белоруссии. Министры обсудили различные инициативы, выдвигаемые западными странами относительно дальнейших действий белорусского руководства», — сообщает российский МИД.
Отмечается, что «решение имеющихся проблем республики является ее внутренним делом и не требует внешнего вмешательства и тем более „указаний“ о том, с кем и как вести диалог».
Подчеркнута необходимость для всех внешних «игроков» уважать суверенитет и независимость Белоруссии.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, если этого захочет белорусское руководство.