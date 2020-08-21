Посол России в Мали встретился с представителями военных 

Посол РФ в Мали Игорь Громыко в пятницу встретился с представителями военных, захвативших в стране власть, обсуждался только вопрос безопасности сотрудников посольства, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Посол встретился с представителями военных. Контакт был только для обсуждения вопроса обеспечения безопасности посольства и его сотрудников", — заявил агентству пресс-секретарь дипмиссии Лев Матошин.
Посол РФ в Мали является по совместительству послом РФ в Республике Нигер.
Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.
В опубликованном в четверг заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом. Российский МИД заявил, что следит за развитием ситуации в Мали и призывает стороны соблюдать сдержанность.