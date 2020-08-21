В Кремле высказались о транспортировке Навального 

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вывоз Алексея Навального для лечения за рубеж должны разрешить медики, иных препятствий нет. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщал «Рамблер», ранее лечащий врач и жена политика заявили, что его необходимо отправить на лечение в Европу. Появилась информация, что за Навальным прибыл самолет, готовый доставить его в клинику Charite в Берлине. Однако собранный в омской больнице консилиум с московскими специалистами пришел к выводу, что состояние Навального не позволяет его транспортировку.

Представитель Кремля подчеркнул, что не видит необходимости в отдельном докладе о сложившейся ситуации главе государства Владимиру Путину.

«Лечащий врач, который несет ответственность за состояние больного придерживается точки зрения, что до конца не известно, что стало причиной. Поэтому врач считает, что пока нет ясности, перевозка по воздуху невозможна, так как может представлять угрозу здоровью», — приводит слова Пескова РБК.

Пресс-секретарь также отметил, что в Омск прибыл самолет из Германии и немецких врачей пригласили «побывать в больнице, принять участие в консилиуме, получить всю информацию о лечении».

«Не знаю, поехали немцы или нет, но наши врачи в полном контакте», — заявил он.

Напомним, что Навального госпитализировали утром 20 августа. Оппозиционеру стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске. Потерявшего сознание Навального отвезли в реанимацию. Позже стало известно, что он впал в кому и находится на искусственной вентиляции легких. Сегодня врачи заявили, что политик не был отравлен, а поставленный ему диагноз доведен до сведения родственников.