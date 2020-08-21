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В Германии заявили о готовности отправить самолет за Навальным уже ночью 

ТАСС и ещё 1 34 минуты назад
Германия отправляет самолет за Навальным
Фото: ТАСС
Самолет из Германии готов вылететь за Алексеем Навальным уже ближайшей ночью. Об этом сообщила в четверг немецкая газета "Бильд" со ссылкой на правозащитников.

"Самолет со специалистами по пациентам, которые находятся в коме, вылетает сегодня ночью. Если Навальный будет рано утром транспортабелен, то самолет немедленно полетит в Берлин", — приводит издание слова одного из правозащитников.

В четверг утром пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву и на борту которого находился Навальный, экстренага скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Политика , Алексей Навальный , Кира Ярмыш , Германия
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