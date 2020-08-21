Германия отправляет самолет за Навальным

Самолет из Германии готов вылететь за Алексеем Навальным уже ближайшей ночью. Об этом сообщила в четверг немецкая газета "Бильд" со ссылкой на правозащитников.
"Самолет со специалистами по пациентам, которые находятся в коме, вылетает сегодня ночью. Если Навальный будет рано утром транспортабелен, то самолет немедленно полетит в Берлин", — приводит издание слова одного из правозащитников.
В четверг утром пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву и на борту которого находился Навальный, экстренага скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.