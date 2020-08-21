Назван новый глава Мосгорсуда 

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России одобрила кандидатуру Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда . Об этом в пятницу, 21 августа, сообщает ТАСС.

Решение принято единогласно.

56-летний Михаил Птицын был единственным кандидатом на этот пост. Последние 20 лет данную должность занимала Ольга Егорова . Ее полномочия истекают 25 октября 2020 года. На этот раз свою кандидатуру на этот пост она не выставляла.

Возможной причиной ухода Егоровой считают сложные взаимоотношения с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым , от которого она получила отрицательную характеристику. Егорова добивалась новой характеристики, но Верховный суд своего решения не изменил и поддержал кандидатуру Птицына.

О выдвижении Птицына, возглавляющего Южный окружной военный суд, стало известно 31 июля. Работать в судебной системе он начал в 1992 году. Был судьей 52-го военного суда Московского военного округа, позже стал председателем гарнизонного военного суда в Балашихе.