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Назван новый глава Мосгорсуда 

Lenta.ru и ещё 13 28 минут назад
Назван новый глава Мосгорсуда
Фото: gvs.sev.sudrf.ru
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России одобрила кандидатуру Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщает ТАСС.
Решение принято единогласно.
56-летний Михаил Птицын был единственным кандидатом на этот пост. Последние 20 лет данную должность занимала Ольга Егорова. Ее полномочия истекают 25 октября 2020 года. На этот раз свою кандидатуру на этот пост она не выставляла.
Возможной причиной ухода Егоровой считают сложные взаимоотношения с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, от которого она получила отрицательную характеристику. Егорова добивалась новой характеристики, но Верховный суд своего решения не изменил и поддержал кандидатуру Птицына.
О выдвижении Птицына, возглавляющего Южный окружной военный суд, стало известно 31 июля. Работать в судебной системе он начал в 1992 году. Был судьей 52-го военного суда Московского военного округа, позже стал председателем гарнизонного военного суда в Балашихе.
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Политика , Новости Москвы , Ольга Егорова , Вячеслав Лебедев , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС
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