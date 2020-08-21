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Белоруссия в огне. Главное

Лавров призвал Киев «перестать морочить всем голову» 

РИА Новости 42 минуты назад
Киев должен перестать морочить всем голову и начать исполнять минские соглашения, которые были одобрены резолюцией СБ ООН, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Именно в этом документе, одобренном СБ ООН и подписанном в том числе Украиной, зафиксировано положение (пункт 11 "Комплекса мер") о необходимости — цитирую — "проведения на Украине конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Все это должно было быть отражено в новой Конституции Украины, вступление в силу которой, согласно тому же пункту минских соглашений, предполагалось до конца 2015 года", — заявил Лавров в интервью газете "Труд".

Он отметил, что конституционное закрепление особого статуса Донбасса — это "ключ к урегулированию кризиса на Украине и решению вопросов безопасности, социально-экономических и гуманитарных проблем".

"Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств", — отметил глава МИД России.

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Политика , Видео , Сергей Лавров , МИД , Совбез ООН , Газета "Труд"
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