"Именно в этом документе, одобренном СБ ООН и подписанном в том числе Украиной, зафиксировано положение (пункт 11 "Комплекса мер") о необходимости — цитирую — "проведения на Украине конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
Все это должно было быть отражено в новой Конституции Украины, вступление в силу которой, согласно тому же пункту минских соглашений, предполагалось до конца 2015 года", — заявил Лавров в интервью газете "Труд".
"Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств", — отметил глава МИД России.