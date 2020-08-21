"Именно в этом документе, одобренном СБ ООН и подписанном в том числе Украиной, зафиксировано положение (пункт 11 "Комплекса мер") о необходимости — цитирую — "проведения на Украине конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".