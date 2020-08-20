Врачи оценили состояние Навального

"Машиной скорой медицинской помощи блогера без сознания доставили в больницу. Незамедлительно были начаты все необходимые обследования и лечение, Алексей был переведен на ИВЛ. Его состояние на данный момент врачами оценивается как стабильно тяжелое", — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачами были проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами и согласована тактика лечения.

"Завтра в Омск по приглашению региональных специалистов и просьбе близких Алексея Навального приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ им. Н. И. Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума", — отмечено в сообщении областного Минздрава.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Навального увезли в больницу скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.