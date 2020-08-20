Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Аксёнов прокомментировал заявления Зеленского о Крыме 

RT на русском 31 минуту назад
Аксёнов прокомментировал заявления Зеленского
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского о планах вернуть полуостров в состав Украины.
Об этом сообщило РИА Новости.

«Само словосочетание «возвращение Крыма», которое украинские политики повторяют чуть ли не ежедневно, начиная с марта 2014 года, уже пора вносить в политический словарь как термин, обозначающий пустое и бессмысленное прожектерство, ритуальные пропагандистские заклинания, подменяющие реальную политику», — заявил Аксёнов.

Также он добавил, что риторика и поведение Зеленского в отношении Крыма «до мелочей повторяют» действия бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Ранее Зеленский во время поездки в Херсонскую область заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос о Крыме закрыт.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Видео дня. Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» уродливым
RT на русском: последние новости
МИД России осудил попытки давления Запада на Белоруссию МИД России осудил попытки давления Запада на Белоруссию В Кремле рассказали о разговоре Путина с главой Евросовета В Кремле рассказали о разговоре Путина с главой Евросовета Россия заявила протест Норвегии из-за задержания замторгпреда Россия заявила протест Норвегии из-за задержания замторгпреда
Комментарии 1
Политика , Сергей Аксенов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
Европейские санкции против Минска поставят Киев на дыбы
Европейские санкции против Минска поставят Киев на дыбы
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение