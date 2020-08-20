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Белоруссия в огне. Главное

В ООН заявили, что с озабоченностью следят за ситуацией вокруг Навального

ТАССиещё 5
1 час назад
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Ситуация с Алексеем Навальным вызывает озабоченность. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
ООН озабочена ситуацией вокруг Навального
Фото: ТАССТАСС
"Мы с озабоченностью следим за сообщениями о господине Навальном, который заболел, и, конечно же, мы желаем ему скорейшего выздоровления, - отметил Дюжаррик. - Любые обвинения в возможном отравлении, если они подтвердятся, должны быть расследованы".
В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, направлявшийся из Томска в Москву, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо во время полета. Его поместили в омскую больницу скорой медицинской помощи. Он находится в коме, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.
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Политика,В мире,Стефан Дюжаррик,Алексей Навальный,ООН,
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