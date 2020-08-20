ООН озабочена ситуацией вокруг Навального

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, направлявшийся из Томска в Москву, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо во время полета. Его поместили в омскую больницу скорой медицинской помощи. Он находится в коме, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.