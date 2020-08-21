«Нам нельзя потерять Навального, поскольку он долгие годы замечательно веселил огромное количество людей, и без него нам будет скучно», — отметил он.

При этом бизнесмен выразил уверенность, что в российских клиниках врачи смогут оказать оппозиционеру более качественную помощь, нежели иностранные медики.

«Возможно, если бы в прошлый раз он взял от меня пожертвованный миллион рублей, то не было бы необходимости пить водку с барбитуратами, как пишут в прессе», — заключил Пригожин.

20 июля сообщалось, что бизнесмен переведет миллион рублей основателю Фонда борьбы с коррупцией , который объявил о закрытии организации из-за проигранного суда компании «Московский школьник», которую связывают с Пригожиным. Позднее Навальный отказался от этих денег, заявив, что само их присутствие на счету организации «вызывает отвращение».

Ранее заместитель главврача больницы станции скорой медпомощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко сообщил, что врачи пока не поставили Навальному окончательный диагноз. Однако они уже исключили инсульт, инфаркт и инфекции, в том числе коронавирусную, признаков которых у него не обнаружили.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — отравление неустановленным психодислептиком (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.