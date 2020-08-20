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В Крыму назвали утопией план Зеленского по возвращению полуострова 

РИА Новости 3 часа назад
В Крыму назвали утопией план Зеленского по полуострову
Фото: Александр Андреев
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал утопией новый план украинского президента по возвращению Крыма.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в приграничную с крымским регионом Херсонскую область Украины заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины. При этом, по его словам, когда рядом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет значительно быстрее". Заявление опубликовано на официальном интернет-представительстве главы государства.

"Очередной план Зеленского по возвращению полуострова — не что иное, как утопия. Крымчан мало волнует, какие преобразования планируются в Херсонской области, которой никогда не угнаться за динамично развивающимся российским Крымом. Как бы не вышло наоборот, что Херсонщина, видя как живут крымчане, будет тяготеть к Крыму", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, крымчане вернулись на свою историческую родину в Россию не из-за материальных благ и выгод, а по своим убеждениям, в то время как "беспредел, безвластие и ложь украинских политиков только ускорили этот процесс". "Крымчане всегда исторически и ментально были частью России. Мы родиной в отличие от украинских властей не торгуем и за сало не продаемся", — сказал Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии 1
Политика , Юрий Гемпель , Владимир Зеленский , ООН , РИА Новости , Республика Крым
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