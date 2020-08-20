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Путин провел онлайн-встречу с выпускниками программы кадрового резерва 

Сергей Василенок 26 минут назад
Путин провел онлайн-встречу с будущими управленцами
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с выпускниками третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
В ходе общения президент отметил, что за три года ВШГУ «стала настоящей кузницей управленческих кадров», а выпускники школы востребованы на всех уровнях власти.

«Среди выпускников — руководители 29-и регионов, пять федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации и Государственной Думы, мэры крупных городов», — перечислил Путин.

Он также упомянул, что в ВШГУ проходят обучение победители конкурса «Лидеры России» — «настоящие профессионалы, на деле, на реальных проектах уже доказавшие свою способность работать, брать ответственность».

«Знаю, что свои дипломные, выпускные проекты вы готовили, что называется, «на земле»: работали на территориях по приглашению выпускников программы — руководителей субъектов Федерации, выезжали на места, разбирались в разных ситуациях, в том числе в достаточно сложных. Уверен, что ваши предложения и идеи будут обязательно реализованы на практике», — сказал Путин выпускникам потока.

По словам президента, главное для любого управленца — умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны и граждан.

«И государственная служба, она и называется «служба», потому что это служение — в данном случае гражданам России», — заявил Путин.

Президент отметил, что образовательная программа ВШГУ уникальна и не имеет аналогов, в школе преподают «лучшие управленцы страны».
Директор ВШГУ РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что обучение на третьем потоке программы заканчивают 75 слушателей, среди которых управленцы из органов государственной власти федерального и регионального уровней, топ-менеджеры государственных и частных компаний, а также 17 победителей конкурса «Лидеры России».
Всего за три потока программы 23 ее слушателя избраны главами регионов России, еще 6 работают временно исполняющими обязанности губернаторов. 4 выпускника и слушателя в настоящее время являются министрами Правительства РФ, один — Генеральным прокурором России. Многие участники программы получали назначения во время обучения. 29 выпускников и слушателей программы занимают должности заместителей федеральных министров.
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Комментарии
Политика , Алексей Комиссаров , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Правительство РФ , РАНХиГС
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