Опубликована декларация о доходах Воробьева

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Согласно документу, в пользовании Воробьева находится участок земли площадью почти 10,3 тысячи квадратных метров, жилой дом (976,8 квадратных метра), гараж-стоянка (около 542 квадратных метров), земельный участок (197 квадратных метров), спортивно-оздоровительный блок (чуть более 871 квадратного метра) и хозяйственный блок (почти 89 квадратных метров).

По-прежнему в собственности губернатора нет автомобилей и недвижимого имущества.

Один из несовершеннолетних детей Воробьева является владельцем квартиры на 195 квадратных метров, следует из материалов.

В 2018 году доходы Воробьева составили 95,7 миллиона рублей, что на 42,6 миллиона (80%) больше, чем в 2017 году.