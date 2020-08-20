Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Опубликована декларация о доходах губернатора Подмосковья 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Опубликована декларация о доходах Воробьева
Фото: РИА Недвижимость
Почти 68,9 миллиона рублей заработал губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2019 году, следует из декларации, опубликованной на сайте регионального правительства.
Согласно документу, в пользовании Воробьева находится участок земли площадью почти 10,3 тысячи квадратных метров, жилой дом (976,8 квадратных метра), гараж-стоянка (около 542 квадратных метров), земельный участок (197 квадратных метров), спортивно-оздоровительный блок (чуть более 871 квадратного метра) и хозяйственный блок (почти 89 квадратных метров).
По-прежнему в собственности губернатора нет автомобилей и недвижимого имущества.
Один из несовершеннолетних детей Воробьева является владельцем квартиры на 195 квадратных метров, следует из материалов.
В 2018 году доходы Воробьева составили 95,7 миллиона рублей, что на 42,6 миллиона (80%) больше, чем в 2017 году.
Видео дня. Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» уродливым
Последние новости
Мясников предположил, что могло случиться с Навальным Мясников предположил, что могло случиться с Навальным Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете Кто оказался самым обеспеченным силовиком Кто оказался самым обеспеченным силовиком
Политика , Пожары , Андрей Воробьев , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
Микки Рурка похоронят в украинском селе
Микки Рурка похоронят в украинском селе
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение