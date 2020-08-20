Опубликована декларация о доходах Воробьева

Почти 68,9 миллиона рублей заработал губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2019 году, следует из декларации, опубликованной на сайте регионального правительства.
Согласно документу, в пользовании Воробьева находится участок земли площадью почти 10,3 тысячи квадратных метров, жилой дом (976,8 квадратных метра), гараж-стоянка (около 542 квадратных метров), земельный участок (197 квадратных метров), спортивно-оздоровительный блок (чуть более 871 квадратного метра) и хозяйственный блок (почти 89 квадратных метров).
По-прежнему в собственности губернатора нет автомобилей и недвижимого имущества.
Один из несовершеннолетних детей Воробьева является владельцем квартиры на 195 квадратных метров, следует из материалов.
В 2018 году доходы Воробьева составили 95,7 миллиона рублей, что на 42,6 миллиона (80%) больше, чем в 2017 году.