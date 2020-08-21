Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

По просьбе близких для лечения Навального позвали специалистов из Москвы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 16 34 минуты назад
В Омск для проведения расширенного консилиума о лечении блогера Алексея Навального прибудут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи из Москвы. Они приедут «по приглашению региональных специалистов и просьбе близких» Навального, сообщил Минздрав Омской области.
Как сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте», блогеру «во время полета стало плохо». Самолет совершил экстренную посадку, Навального «машиной скорой медицинской помощи без сознания доставили в больницу», где «незамедлительно были начаты все необходимые обследования и лечение». Навальный «был переведен на ИВЛ».
Указывается, что его состояние «на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжелое». Были «проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами, тактика лечения и обследования согласована». Жене блогера обеспечили доступ в реанимацию.
Минздрав Омской области сообщил, что «завтра в Омск для проведения расширенного консилиума» прибудут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ имени Пирогова и МНИЦ нейрохирургии имени Бурденко.
Напомним, медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом.
По словам заместителя главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолия Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, при этом перевозить блогера в Москву не планируется.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия потребовала экстренного заседания СБ ООН из-за действий США против Ирана Россия потребовала экстренного заседания СБ ООН из-за действий США против Ирана Пушков заявил о затяжной фазе борьбы Лукашенко с оппозицией Пушков заявил о затяжной фазе борьбы Лукашенко с оппозицией Путин оценил санкции против Крыма Путин оценил санкции против Крыма
Комментарии 4
Политика , Видео , Алексей Навальный , Минздрав РФ , Москва , Омск , Омская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение