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Супруга Алексея Навального посетила его в реанимации больницы Омска 

ТАСС 17 минут назад
Жену Навального пустили к нему в реанимацию
Фото: РИА Новости
Медики омской больницы, куда в четверг госпитализировали в тяжелом состоянии Алексея Навального, разрешили прилетевшей из Москвы его супруге Юлии Навальной посетить пациента в отделении реанимации. Об этом сообщил журналистам главный врач БСМП № 1 города Омска Александр Мураховский.

"Мы организовали посещение пациента в палате реанимации с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Его состояние стабильное, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Результатами встречи супруга Алексея Навального осталась удовлетворена", — сказал Мураховский.

Главврач также добавил, что медики сообщили супруге всю информацию о состоянии Навального и оказываемой ему медицинской помощи.

"Уже во время встречи закончилась телемедицинская консультация с двумя федеральными медицинскими центрами, специализирующихся на токсикологии и реаниматологии. Наши коллеги согласились с выбранной нами тактикой лечения. О результатах этой консультации мы проинформировали Юлию Борисовну", — добавил он.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Навальный был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.
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Политика , Юлия Навальная , Алексей Навальный , Москва , Омск
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