В интервью газете «Труд» он заявил, что Россия не раз «предлагала НАТО пойти по пути деэскалации военной напряженности и снижения рисков военных инцидентов на континенте».

Так, на фоне распространения коронавируса, Москва призвала к «соблюдению военной сдержанности». В частности, предлагалось осуществить «отвод оперативных учений от линии соприкосновения Россия — НАТО, другие меры транспарентности», передает РИА «Новости».

Сама Россия «уже отказалась от проведения крупных учений вблизи границ стран НАТО, перенесла вглубь страны масштабные мероприятия в рамках подготовки войск».

При этом НАТО не показало «готовности к аналогичным шагам». Альянс решил придерживаться линии «сдерживание и диалог», в рамках которой «реальному и открытому диалогу по насущным проблемам места в итоге практически нет».

Руководитель российского внешнеполитического ведомства сравнил нынешнюю политику НАТО с временами холодной войны.

Альянс «развернул широкую активность на „восточном фланге“, вблизи наших границ, включая проведение учений и совершенствование военной инфраструктуры», указал Лавров.

Он подчеркнул, что НАТО «расширяет зону своего военно-политического влияния, приглашая все новые страны под свой „зонтик“ под лозунгом защиты их от России». Как отметил министр, при «отсутствии реальных угроз безопасности все это приводит лишь к появлению и углублению новых разделительных линий в Европе».