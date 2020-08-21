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Лавров назвал борьбу с Россией смыслом существования НАТО 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 18 минут назад
Для НАТО борьба с Россией на «всех фронтах» стала смыслом существования, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В интервью газете «Труд» он заявил, что Россия не раз «предлагала НАТО пойти по пути деэскалации военной напряженности и снижения рисков военных инцидентов на континенте».
Так, на фоне распространения коронавируса, Москва призвала к «соблюдению военной сдержанности». В частности, предлагалось осуществить «отвод оперативных учений от линии соприкосновения Россия — НАТО, другие меры транспарентности», передает РИА «Новости».
Сама Россия «уже отказалась от проведения крупных учений вблизи границ стран НАТО, перенесла вглубь страны масштабные мероприятия в рамках подготовки войск».
При этом НАТО не показало «готовности к аналогичным шагам». Альянс решил придерживаться линии «сдерживание и диалог», в рамках которой «реальному и открытому диалогу по насущным проблемам места в итоге практически нет».
Руководитель российского внешнеполитического ведомства сравнил нынешнюю политику НАТО с временами холодной войны.
Альянс «развернул широкую активность на „восточном фланге“, вблизи наших границ, включая проведение учений и совершенствование военной инфраструктуры», указал Лавров.
Он подчеркнул, что НАТО «расширяет зону своего военно-политического влияния, приглашая все новые страны под свой „зонтик“ под лозунгом защиты их от России». Как отметил министр, при «отсутствии реальных угроз безопасности все это приводит лишь к появлению и углублению новых разделительных линий в Европе».
Напомним, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что политика «сдерживания и диалога», выбранная НАТО в отношении России, состоит из сдерживания на 95% и лишь на 5% из диалога.
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Комментарии 1
Политика , Армия , Видео , Войска , Андрей Келин , Сергей Лавров , МИД , НАТО , Газета "Труд" , РИА Новости , Москва
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