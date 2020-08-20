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В Кремле рассказали о разговоре Путина с главой Евросовета 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
В Кремле рассказали о разговоре Путина с Мишелем
Фото: РИА Новости
В Кремле рассказали о разговоре российского лидера Владимира Путина с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«В соответствии с договорённостью Шарль Мишель информировал об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Европейского союза, посвящённого событиям в Белоруссии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что «с российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы».

«Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и Евросоюза», — сообщили в Кремле.

Ранее Шарль Мишель заявил, что ЕС введёт санкции против ряда лиц в Белоруссии. В том числе ЕС изучит возможность введения санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе брифинга по итогам саммита лидеров ЕС заявила, что белорусы должны сами определять своё будущее и выбирать лидеров.
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Политика , В мире , Европа , СНГ , Шарль Мишель , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия
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